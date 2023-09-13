Український народний хор ім. Г. Г. Верьовки вирушає у міжнародне благодійне турне з нагоди 80-річчя з шоу «Ми – Українці»

Днями в інформаційній агенції «Укрінформ» відбулася пресконференція з нагоди 80-річного ювілею Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г.Г. Верьовки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба народного хору.

Легендарний національний заслужений академічний народний хор України ім. Г.Г. Верьовки вирушає у міжнародне турне на честь свого 80-річчя після того, як 18 листопада відсвяткує свій ювілей у Палаці Україна. Перший концерт міжнародного туру народного хору України ім. Г.Г. Верьовки присвячений Дню Збройних Сил України – 6 грудня у Вашингтоні.

«Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України здійснює заходи щодо фінансування діяльності хору. Це робиться державою для того, щоб зберегти ті, на жаль, поодинокі, але найяскравіші прояви української народної культури. Якщо ми відповідальні за сьогодення та майбутнє України, ми маємо забезпечити підтримку хору та інших колективів», — наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Турне відбудеться за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Колектив повним складом вирушить у благодійне турне Європою, Канадою і США. Зібрані кошти хор ім. Г.Г. Верьовки передасть на реабілітацію українських військових і постраждалих від російської агресії. А також на системи розмінування, які вбережуть життя нашим саперам і дозволяють швидше ліквідувати ворожі снаряди з української землі.

«Це був великий виклик і вкрай важлива місія — взяти на себе ініціативу та підготувати логістику міжнародного туру в Америці. Адже через повномасштабне вторгнення були проблеми і з виїздом чоловічої частини хору. Але я дуже вражена і щаслива, що коли ми звернулися до всіх ланок української влади —- ми отримали неймовірну підтримку. А також швидку візову допомогу. Дякуємо Ростиславу Карандєєву та Міністерству закордонних справ, послу України в США Оксані Маркаровій, а також депутатам ВР, які всесторонньо супроводжують проєкт! Я впевнена, що наш тур “WE ARE UKRAINIANS” стане візиткою України у всьому світі», — організаторка міжнародного туру хору ім. Верьовки Юлія Гершун.