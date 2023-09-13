ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року

Європейський Союз продовжив санкції проти росії на шість місяців. Вони поширюються на майже 1800 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з війною в Україні

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує УНН з посиланням на заяву ЄС.

“Сьогодні Рада ЄС прийняла рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, які несуть відповідальність за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців до 15 березня 2024 року”, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що санкції поширюються на понад 1800 осіб і компаній та включають заборону на в’їзд до ЄС, заморожування активів та заборону на надання коштів.

“У рамках перегляду санкцій Рада ЄС також прийняла рішення не продовжувати дію санкцій щодо чотирьох фізосіб”, – додали в ЄС.