У Болгарії парламент підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна

У Болгарії парламент країни підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Це сталося після трохи більше двох годин дебатів на пленарному засіданні Національних зборів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“На пленарному засіданні був заслуханий міністр сільського господарства, який визнав, що раніше підтримував ідею продовження заборони. Вчора він змінив свою думку після того, як почув на засіданні кабінету міністрів економічні показники і прогнози, що це не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки”, — йдеться у повідомленні.

“Не так страшно відмовитися від цієї заборони, тому що болгарських виробників можна підтримати. Ми посилюємо контроль за всіма українськими товарами, з сильним контролем за радіоактивністю та важкими металами”, — сказав депутатам міністр Кирил Ватев.

Раніше Рада міністрів Польщі на засіданні у вівторок, 12 вересня, ухвалила постанову, в якій попередила Єврокомісію, що продовжить в односторонньому порядку заборону на українське збіжжя після 15 вересня, якщо Брюссель не прийме відповідного рішення.

Напередодні міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Угорщина дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією щодо заборони на імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить ембарго після 15 вересня.