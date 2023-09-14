USAID виділяє $1 млн для підтримки українських фермерів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє грант у розмірі $1 млн на програму підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу. Завдяки їй українські фермери зможуть взяти кредити під гарантії страхування майбутнього врожаю, розповів представник Офісу економічного зростання USAID Пол Олівер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“USAID виділяє страховій компанії UNIVERSALNA 1 млн дол. США для страхування врожаю малих фермерів. Це страхування буде використовуватись як застава під кредити від ПриватБанку для позичальників з обмеженим доступом до фінансування”, – сказав він.

Очікується, що нова програма дасть змогу профінансувати близько 220 малих та середніх сільськогосподарських виробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн. Зокрема, планується, що аграрії зможуть залучити кредитів на загальну суму 570 млн грн.

Уточнюється, що програма не передбачає страхування від воєнних ризиків.