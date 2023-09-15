Медзаклади України забезпечені понад 4 тисячами генераторів на випадок «блекаутів» взимку

Попри тривалу повномасштабну війну, розв’язану росією проти України, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами продовжують активно працювати над забезпеченням закладів охорони здоров’я безперебійним електроживленням.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Для постійної роботи українські медзаклади мають 4 095 генераторів — надходження генераторів за координації МОЗ триватиме й надалі.

Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів.

Це особливо актуально у нинішніх умовах через системні загрози з боку російської армії.

МОЗ висловлює вдячність всім партнерам та донорам, які долучилися до забезпечення стабільної та злагодженої роботи українських медзакладів шляхом постачання електричних генераторів, для того щоб українські лікарні могли функціонувати та надавати медичні послуги населенню навіть в екстремальних умовах.