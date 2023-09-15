Як позбутися проблем рульової рейки без заміни вузла

Рульова рейка — вузол у системі керування автомобілем, який дозволяє водієві

визначати напрям руху автомобіля. Вона є ключовою частиною кермової системи та виконує функцію передачі зусилля, прикладеного до кермового колеса, на передні колеса автомобіля. Рульова рейка складається з довгого металевого стрижня, на якому встановлені шестерні, пов’язані з кермовим механізмом. Рейка розташована вздовж підвіски автомобіля і підключається до передніх колес через тяги або пильовики. Вузол кермової рейки може включати різні компоненти, такі як кермові наконечники, кермові манжети, пильовики та інші деталі, які забезпечують правильну роботу системи. Будь-який із цих елементів може виходити з ладу, після чого майстри рекомендують заміну всього вузла. Це пов’язано з розпорядженнями виробників, які вважають кермову рейку непридатною для ремонту. Однак наскільки це ґрунтується на

реальному стані речей, а наскільки на бажанні заробити на продажі рейок — питання відкрите.

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Найчастіші проблеми та їх вирішення

Корозія

Корозія — справжній ворог кермового механізму. Саме корозія викликає шуми та стукіт, після яких водії зазвичай згадують про існування цього вузла. Не підлягає ремонту рейка лише в тому випадку, якщо корозія розвинулась на рульовому валу. У такому разі стукіт — ознака незворотного руйнування. Однак з корозією інших поверхонь можна впоратися. На цей випадок існує три методи: шліфування, сточування під ремонтний діаметр, завтулювання.