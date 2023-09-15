Глава Пентагону проведе засідання у форматі “Рамштайн-15”

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запланували вирушити 18 вересня до Німеччини, зокрема, на військову базу Рамштайн. Основною метою їх поїздки є проведення засідання Контактної групи з оборони України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Це буде 15-те засідання відтоді, як міністр оборони Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року. Міністр і голова Об’єднаного комітету приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників із майже 50 країн”, – завила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Як повідомляється, учасники засідання зустрінуться, щоб обговорити війну в Україні та продовження тісної координації міжнародного співтовариства в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.