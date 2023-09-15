MEGOGO ексклюзивно показуватиме серіали HBO та MAX

Найбільший український медіасервіс MEGOGO підписав багаторічну ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery на показ серіалів HBO та MAX

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Угода передбачає показ усіх нових релізів HBO та MAX, а також повернення серіалів, які вже були на платформі раніше, таких як «Дім дракона», «Ейфорія», «І просто так» та «Білий лотос». Крім того, отримано ексклюзивні права на нові серіали, прем’єра яких відбулася у 2023 році, зокрема «Останні з нас», «Ідол», «Любов і смерть» та «Замкнуте коло».

Угода також надає MEGOGO доступ до повної бібліотеки HBO, включно з ексклюзивними правами в Україні на такі популярні серіали, як «Гра престолів», «Клан Сопрано», «Дроти» та «Чорнобиль».

Крім того, медіасервіс придбав права та активно інвестує в озвучення фільмів і серіалів, які не мають українського перекладу. Локалізацією займається власна студія озвучення MEGOGO Voice. Також медіасервіс залучив українські студії «Так Треба Продакшн», «Еники-Беники», «Sunnysiders» та інші, щоб у найкоротші терміни перекласти весь обсяг контенту.

«Наша мета — 100% контенту HBO українською мовою, і ми активно над цим працюємо. Наразі MEGOGO є найбільшим замовником українського дубляжу та озвучування на ринку, максимально завантажуючи роботою студії. Сподіваємося та працюємо для того, щоб уже через півроку весь каталог НВО мав українські доріжки», — зазначає Володимир Боровик, СЕО та засновник MEGOGO.

Джеймі Кук, генеральний менеджер Warner Bros. Discovery в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії, Близького Сходу, Середземномор’я та Туреччини: «Ми раді розширенню співпраці з нашим давнім партнером MEGOGO. Ми в Warner Bros. Discovery пишаємося різноманітністю нашого контенту, і ми раді, що тепер, окрім контенту Discovery+, можемо запропонувати глядачам MEGOGO всю бібліотеку HBO. Ми зібрали найкраще з нон-фікшн та авторського контенту, тож кожен знайде, що подивитися, коли забажає».

Бібліотеку НВО можна переглянути за передплатою «Максимальна» та в окремій передплаті НВО за 249 грн.