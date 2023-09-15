У столиці оголосили цьогорічного лавреата премії Василя Стуса

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Великий Київ.

Під час урочистої церемонії 14 вересня в Києві стало відомо, що премію отримав кінорежисер Сергій Буковський.

Буковський зізнався, що для нього присудження премії стало несподіванкою. Він зазначив, що шістдесятники, до когорти яких входив і Василь Стус, зробили все, аби незалежність, яку виборола Україна, стала реальністю.

“Я дійсно почуваюся винним, і вважаю наше суспільство винним у тому, що ми фактично, не побоюся цього слова, зрадили цих людей. Зміни, за які вони боролися, так і не сталися. Хоча вже 32 роки ми живемо у незалежній Україні, на превеликий жаль, не сталося найголовнішого, на мою думку, – це покаяння, бо жертви і кати ходять одними вулицями. Нині ремонтуються дороги під час війни, певно, це прекрасно, але я точно знаю, що ці дороги до храму не приведуть”, – висловився Буковський.

Лавреат Премії імені Василя Стуса отримав грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.