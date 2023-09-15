Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з дефіцитом 1,5 трлн грн

Уряд на своєму засіданні ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Як зазначив депутат Ради Ярослав Железняк, дефіцит держбюджету становить 1,5 трлн грн, доходи – 1,7 трлн грн (загальний фонд – 1,5 трлн грн) та видатки – 3,3 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн).

Згідно з запропонованим урядом бюджетом мінімальна зарплатня становитиме наступного року 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн – з 1 квітня, прожитковий мінімум з 1 січня на одну особу – 2920 грн/місяць.

Наразі текст проєкту не опублікований.