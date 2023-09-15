Фінляндія заборонить в’їзд автомобілів з російськими номерами

З 15 вересня, починаючи з півночі, Фінляндія вводить заборону на в’їзд легкових автомобілів з російськими номерами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

відтепер ввезти до Фінляндії автомобіль, зареєстрований у Росії, зможуть лише громадяни ЄС, які постійно проживають у Росії, або члени їхніх сімей. Також обмеження не стосуватиметься авто дипломатів чи осіб, які до них прирівнюються. Також авто можна буде ввезти з “гуманітарною метою”.

“Впровадження заборони на ввезення означає, що легкові автомобілі з російськими реєстраційними номерами не зможуть в’їжджати до Фінляндії. Відповідно до Директиви, заборона не поширюється на громадян ЄС/ЄЕЗ (у тому числі з подвійним громадянством) та членів їхніх сімей, які постійно проживають у Росії. Заборона також не поширюється на дипломатичні транспортні засоби або в контексті гуманітарного в’їзду”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Фінляндія повністю дотримуватиметься санкцій, запроваджених через агресивну війну Росії проти України. Зокрема, Фінляндія звертатиме увагу на ефективність імплементації та запобігання обходу санкцій.

“З точки зору обходу санкцій, особливий тиск чиниться на прикордонні держави, які повинні активізувати свої спільні зусилля для запобігання обходу санкцій. Фінляндія вважає важливим, щоб держави-члени Європейського Союзу, особливо прикордонні держави, мали єдине тлумачення санкційного законодавства”, — йдеться у повідомленні.

Подібне рішення цього тижня ухвалили Естонія, Латвія та Литва. Рішення базується на роз’ясненні Європейської Комісії, оприлюднених тиждень тому. Заборонивши в’їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії, Комісія прагне запобігти ухилення від санкцій ЄС.

Так, Естонія заборонила в’їзд до країни автомобілів із номерами Російської Федерації з 10 ранку 13 вересня.

Раніше, згідно з роз’ясненнями Єврокомісії та висновками МЗС, з 12 вересня громадянам із зареєстрованими в Росії транспортними засобами заборонили в’їзд до ЄС через кордони з Латвією.

Литва також заявила, що після роз’яснення Єврокомісії не буде пускати автомобілі з російськими номерами, окрім тих, що прямують до Калінінграда.

8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо ввезення та ввезення товарів з Росії. Пізніше Єврокомісія заявила, що список, до якого входять автомобілі, одяг, смартфони та інші товари особистого користування, має рекомендаційний характер і країни ЄС мають індивідуально вирішувати, вводити заборони чи ні.

До цього стало відомо, що під час перетину кордону з Європейським союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефону, іншу техніку та цінні речі.