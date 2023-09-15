У Британії визнали російську ПВК Вагнера терористичною організацією

У п’ятницю, 15 вересня, Велика Британія визнала російських найманців приватної військової компанії Вагнера – терористичною організацією.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Російська організація найманців ПВК Вагнера була заборонена як терористична організація сьогодні, 15 вересня, після того, як у середу (6 вересня) в парламенті було винесено відповідний наказ”, – йдеться в заяві.

Повідомляється, що цей наказ набуває чинності негайно. У Британії буде каратися як кримінальний злочин належність до групи Вагнера або її активна підтримка. За це можна отримати до 14 років ув’язнення, а також штраф.

Приватна військова компанія Вагнера тепер додана до списку заборонених організацій у Великій Британії, поряд з 78 іншими групами.