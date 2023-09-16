Якщо росіяни не підуть із Криму самі – доведеться їх звідти “викурити”, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що скільки б окупанти не галасували стосовно обстрілів удари по Криму будуть продовжуватися. Він наголосив, що український півострів у будь-якому разі буде визволений тим способом, “який ми вважаємо за необхідне”.

“Це наш півострів, і він обов’язково буде звільнений тим способом, який ми вважаємо за необхідне. На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть із Криму самостійно, нам доведеться їх звідти “викурити” за допомогою зброї, яка є у нас в наявності”, – заявив він у коментарі “Українському радіо”.

Секретар РНБО підкреслив, що у випадку з завданням ударів по російській території Україна неухильно дотримуватиметься обіцянок даних іноземним партнерам та союзникам.

“Є певні обмеження щодо використання західної зброї, наші обіцянки партнерам, яких ми обов’язково дотримуємося. На території рф ми західну зброю не використовуємо. Якщо там щось відбувається, це відбувається лише з використанням зброї нашого виробництва”, — наголосив Данілов.