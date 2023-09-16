Кабмін удвічі збільшив фінансування українського спорту на 2024 рік

Кабінет міністрів України ухвалив проект державного бюджету на 2024 рік. На вітчизняний спорт планується виділити удвічі більше коштів, ніж у поточному році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє сайт Міністерства молоді та спорту.

Так, видатки на спорт у наступному році прогнозуються в сумі 7,512 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 3,7 мільярда гривень, а у 2021 – 8,3 мільярдів гривень. Таким чином, спортивні витрати потроху наближаються до довоєнного рівня.

Найбільшими статтями видатків стануть чотири сфери:

– 4 млрд. 255,7 млн. грн. – розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (у 2023 році – 2,498 млрд. грн);

– 1 млрд. 96,9 млн. грн. – підготовка та участь у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх (у 2023-му – 146,6 млн. грн);

– 988,8 млн. грн. – розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію (у 2023-му – 682,7 млн. грн);

– 777,4 млн. грн. – підготовку і участь в літніх Олімпійських іграх-2024 та зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024 (у 2023-му – 177,9 млн. грн).