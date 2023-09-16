США передали Україні промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки

Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, що здатні друкувати запчастини до військової техніки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

За словами помічника міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільяма ЛаПланта, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

“Нарешті ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером. Йдеться про принтер розміром з вантажівку, на ньому можна друкувати усі деталі”, — сказав посадовець.

За його словами, ці принтери “змінюють справу”, адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, — зазначив ЛаПланте.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. З цим допомогли країни-союзники.

За його словами, ці принтери “змінюють справу”, адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, — зазначив ЛаПланте.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. З цим допомогли країни-союзники.