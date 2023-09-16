Росія зруйнувала третину портової інфраструктури України

Після відмови від так званої «зернової угоди» російські терористи більше сотні разів вдарили по українських портах. Частина портової інфраструктури зруйнована повністю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.

Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, що після припинення дії угоди 17 липня росія завдала ударів по українських портах 118 разів. Внаслідок атак зруйновано або пошкоджено близько третини портової інфраструктури України.

Також зазначається, що Румунія планує найближчими місяцями подвоїти щомісячну кількість зерна, яку Україна транзитом зможе переплавляти через порт Констанца — до 4 млн тонн. Це покриє 50% українського експорту.