В Україні створили новий застосунок «Аркуші» з українською поезією

В Україні з’явився застосунок «Аркуші» — віртуальна бібліотека з віршами відомих та маловідомих українських поетів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

У додатку є різні за стилем вірші різних епох — від розстріляного відродження до любовної лірики, від Нью-Йоркської групи поетів до київської урбаністики. Наразі додаток містить 79 колекцій віршів, відсортованих за алфавітом.

«Аркуші» налічує понад 4000 віршів. Серед авторів Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стус, Ліна Костенко, Григорій Сковорода, Павло Тичина, Микола Хвильовий, Василь Симоненко, Михайль Семенко, Іван Багряний тощо.

Користувачі можуть заходити на сторінки поетів, переглядати їхню біографію та фото і читати обрані вірші. У застосунку також є генератор випадкових поезій.

Над дизайном працював Ілля Стріхар з агентства Overspace, а розробкою займався Бен Готтліб.

Завантажити додаток можна за посиланням. Наразі він доступний лише для iOS. З пропозиціями допомогти у створенні версії для Android можна писати на arkushi.ua@gmail.com.