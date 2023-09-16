Польща заборонила в’їзд автомобілів з російською реєстрацією

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський оголосив про нові санкції для росіян, які стосуються заборони на в’їзд до Польщі легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це Камінський повідомив сьогодні, 16 вересня, перебуваючи на прикордонному переході Тересполь-Брест.

Рішення вступить в силу з 17 вересня. Раніше аналогічні заборони ввели Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія.

Маріуш Камінський заявив, що такий крок – це ще один елемент санкцій проти росіян “у зв’язку з жорстокою війною в Україні”. “Росія сьогодні є загрозою національній безпеці”, – підкреслив глава МВС.

“У зв’язку з публікацією 8 вересня цього року керівних принципів Єврокомісії щодо заборони в’їзду в ЄС автомобілів, зареєстрованих в Росії, хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні вступить в силу опівночі”, – підкреслив політик.

Нові санкції, які набудуть чинності з неділі (17 вересня), означають, що жоден легковий автомобіль, зареєстрований в Росії, не буде допущений до в’їзду в польську державу. Російські вантажівки вже потрапили під таку заборону.

Заборона, як пояснив міністр Маріуш Камінський, поширюється на всі автомобілі: як ті, що використовуються комерційно, так і приватні, незалежно від того, чи є власник громадянином Росії чи іншої країни. “Правило таке: автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в’їжджати в Польщу”, – пояснив глава МВС.

У Прикордонній службі Польщі вже повідомили про зміни у перетині кордону. “Зареєстровані в Росії транспортні засоби з російськими номерними знаками, які з’являться на польських прикордонних переходах з неділі, будуть повертатися в країну, яка не входить до ЄС, звідки вони прибули, незалежно від того, Росія це чи інша країна. Такі дії будуть проводитися, навіть якщо водій автомобіля не є громадянином РФ. Придбання, імпорт або передача до Європейського Союзу, прямо чи опосередковано, заборонені”, – зазначили у відомстві.