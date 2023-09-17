У 2024 році видатки Держбюджету на Український інститут книги буде збільшено майже у п’ять разів. Про це повідомив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Ще тиждень тому, у попередній редакції проекту бюджету-2024 на УІК планувалось виділити 72,4 млн грн. Але активна позиція громадськості та чіткі аргументи Міністерства культури дозволили Міністерству фінансів при опрацюванні документа збільшити цю суму до 466 млн грн.

«Це означає, що ми зможемо замовляти більше видань, перекладів, краще популяризувати наше книговидавництво за кордоном. Йдеться й про запровадження сертифікатів на придбання книжок за системою Е-підтримки», – пояснив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

У бюджеті 2023 року на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачено 86,9 млн грн.