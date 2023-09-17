Оксана Брензович: виставковий проєкт «Історія жінки»

В експозиційних залах другого поверху відділу Музею-заповіднику «Підгорецький замок» триває виставковий проєкт Оксани Брензович «Історія жінки».

Про це інформує Amazing Ukraine.

«“Історія жінки” ‒ цілісне мультимедійне образне висловлювання, в якому живопис та фотографія існують у тісному діалозі, доповнюючи та продовжуючи один одного. Засобами мистецтва проєкт розповідає про сьогоднішнє життя нашої країни, яка попри війну продовжує творити, любити, берегти та сподіватись» — Галина Скляренко, мистецтвознавець.

«Цей проєкт гостро та виразно поєднав два різних образних світи: яскравий, кольорово-насичений нефігуративний живопис ужгородської художниці Оксани Брензович та драматичні фото реальних людських доль фотомисткині з Бучі Олени Гром. Як на мене, проєкт є не лише вкрай актуальним, але й символічним, говорить про єдність нашої країни, людську солідарність, про те, що мистецтво здатне прокладати ті шляхи взаєморозуміння та підтримки, які є запорукою нашої перемоги» — Ігор Абрамович, арт-дилер, культурний діяч.

Виставка триватиме до 22 жовтня 2023 року.