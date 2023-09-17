Канада виділила близько 23 млн євро на фонд для закупівлі ППО Україні

В Канаді було оголошено про виділення приблизно 23 мільйонів євро на фінансування фонду для закупівлі пріоритетних засобів ППО для України. Цей внесок є частиною пакету військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, який було оголошено ще у червні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Букви.

За словами глави Міноборони Канади Білла Блера, їхній внесок направлять у партнерський фонд, створений Великою Британією. Ним передбачено придбання для України “високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони” для захисту від російських атак ракетами та безпілотниками.

До ініціативи вже долучилися Данія, Нідерланди та США.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада надала допомоги на суму понад 8 млрд канадських доларів, з яких близько 1,8 млрд спрямовано на військову допомогу.