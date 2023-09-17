Чехія вже передала Україні 45 тонн допомоги для енергосектору

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну, Чехія вже доставила 12 партій гуманітарної допомоги, загальний обсяг якої становить 45 тонн для підтримки українського енергетичного сектору.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Уточнюється, що йдеться, зокрема, про трансформатори струму, трансформатори напруги, легкові автомобілі, а також інше обладнання й устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак.

Зазначається, що заступник міністра енергетики Ярослав Демченков розповів представникам Чехії про поточний стан в українській енергетиці, а також хід ремонтних і відновлювальних робіт.