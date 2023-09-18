В Ірпені на Київщині відкрили ліцей №3, відбудовний коштами ЮНІСЕФ

В Ірпені Київської області відбулося відкриття ліцею №3, відбудованого коштом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та інших меценатів після завданих бойовими діями масштабних пошкоджень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Участь у відкритті закладу взяли міністр освіти і науки Оксен Лісовий, представники ЮНІСЕФ та місцевої влади, зокрема очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зауважили в обладміністрації, до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ ліцей №3 був найбільшим навчальним закладом Ірпеня.

Унаслідок бойових дій ліцей зазнав найбільших руйнувань серед усіх закладів освіти міста. Рівень його пошкодження становив близько 75%. Зокрема, була знищена покрівля, вигоріли приміщення на трьох поверхах, фасади, стіни, вікна тощо.

“Сьогодні це сучасний заклад освіти із безбар’єрним простором. Заклад уже готовий приймати вихованців”, – повідомили в ОВА.

Так, очікується, що на навчання до ліцею №3 повернуться 1,5 тисячі дітей.