Обстріл Хмельниччини: впродовж ночі окупанти запустили кілька хвиль “шахедів” та ракет

Близько п′ятої години ранку повітряна тривога почала ширитися на західні регіони. Її оголосили у Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 5:13 повітряна тривога охопила всю територію України.

“Ракети у напрямку Xмельницького та облaсті летять через Вінниччину”, — проінформували о 5:24 в моніторинговому пабліку “Блок “ПО | Радар”.

У повітряному просторі Кіровоградської області зафіксовані “шахеди”, які рухаються у західному напрямку. У регіоні лунають вибухи, там працює ППО, – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“В повітряному просторі Кіровоградської області — “Шахеди”. Рухаються у західному напрямку. Працює ППО”, — написали Повітряні Сили.

Станом на 5.30 ракети прямували у напрямку Чернівці/Івано-Франківськ та зайшли у повітряний простір Хмельниччини.

“Увага! Крилаті ракети на Хмельниччині!”, — сповістили о 5:33 Повітряні Сили ЗСУ.

О 05:35 стало відомо про потужні вибyxи на Хмельниччині, а жителів Старокостянтиніва закликали пройти до укриттів. Причиною вибухів назвали роботу ППО. О 05:39 стало відомо про повторні вибухи у Старокостянтинові.

“Станом на зараз всі ракети у повітряному просторі Хмельницької області, вектор руху — Старокостянтинів”, — повідомив о 05:42 паблік “ППО UA | РАДАР”.

Про потужні вибухи в регіоні о 05:41 повідомили кореспонденти “Суспільного”. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу в області.

“На Хмельниччині повторні звуки вибухів”, – йдеться в повідомленні о 05:50.

Пізніше перший заступник ОВА Сергій Тюрін повідомив про наслідки обстрілу.

“Працювала ППО. Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи”, – написав він.