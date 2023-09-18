У Києві з’явився новий мурал, присвячений бійцю “Азова”

Мурал, присвячений бійцю “Азова” Андрію Огороднику на позивний “Оджос”, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив рідний Київ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що новий мурал присвячений бійцю “Азова” Андрію Огороднику на позивний “Оджос”, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив рідний Київ, а потім полетів до заблокованого Маріуполя на допомогу бійцям “Азову”.

“24 лютого 2022 року він добровольцем долучився до підрозділу ТрО “Азов-Київ”. На Київщині Оджос із побратимами тримав позиції в районі сіл Мощун, Горенка і Пуща-Водиця. 25 березня Оджос разом з іншими добровольцями відправився на підсилення у місто Маріуполь, де приєднався до бійців “Азову””, – повідомив у своєму дописі Віталій Гідеван.

15 квітня Оджос разом із бійцями свого підрозділу здійснив прорив на “Азовсталь”, де і загинув від уламкового поранення 26 квітня 2022 року.

Того дня по його позиції був приліт із 82-мм міномета. Кілька годин воїна намагались врятувати азовські медики, але марно. Андрію було лише 23 роки.

Мурал був створений за ініціативою мами бійця Світлана Лисенко та з допомогою не байдужих людей, які сприяли у організації створення муралу.