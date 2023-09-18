Росія наразі немає ніякого стратегічного резерву — Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни наразі не мають абсолютно ніякого стратегічного резерву, попри те, що вони декларують.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Окупаційна російська армія на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву. Усупереч тому, що РФ декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу?”, — сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв’ю для The Economist.

Буданов також поінформував, що ситуація на фронті вже змусила РФ залучити свої недостатньо сильні резерви, які вона не планувала використовувати до кінця жовтня.

“Наприклад, 25-та російська загальновійськова армія, що її агресор передчасно розгорнув у районі Лимана та Куп’янська, укомплектована особовим складом лише на 80%, а технікою ― на 55%”, — пояснив Буданов.

За його словами, кількість людей, яких РФ може мобілізувати на війну, залишається єдиною очевидною перевагою росіян.

“Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня”, — зауважив Буданов.

Водночас керівник розвідки зазначив, що ризик вичерпання ресурсів актуальний і для України, але Україна залежна від зовнішніх гравців, а РФ більше залежить від самої себе.

Буданов також заявив, що наразі чітко не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатній для України запас ресурсів.

“Хто б що не говорив, склади в західних країнах не зовсім порожні. Як розвідка, ми бачимо це дуже чітко”, — сказав Кирило Буданов.