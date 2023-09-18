Кабмін додатково спрямував ₴536 мільйонів для виплат переселенцям-пенсіонерам

Уряд у вересні додатково спрямував 536 млн грн для виплат пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які не отримали пенсій за минулі періоди.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Пенсіонерам з числа ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)», – йдеться в повідомленні.

У Пенсійному фонді уточнили, що такий особливий порядок виплати за минулі періоди пенсіонерам з числа ВПО визначено постановою Кабінету Міністрів №1165 від 10.11.2021 р.

Для здійснення виплат уряд вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду, збільшивши на 2023 рік до 1 млрд грн цільові призначення на виплату пенсій за минулі періоди внутрішньо переміщеним особам.

Наголошується, що наступну виплату пенсіонерам-переселенцям планується провести у жовтні цього року.