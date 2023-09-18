Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова висунули на премію «Оскар» від України

Фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова висунули як претендента на премію «Оскар» від України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Стрічка змагатиметься за нагороду в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Члени комітету обирали між п’ятьома фільмами. У національному відборі також брали участь стрічки «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.

Разом із Мстиславом Черновим над фільмом «20 днів у Маріуполі» працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя, за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку в Маріуполі, а також порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного росіянами міста.