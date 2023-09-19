Глави МЗС країн ЄС проведуть виїзне засідання у Києві

Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу запланувала провести засідання у Києві з метою особистого ознайомлення з ситуацією в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “РБК-Україна”.

“В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеки. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом”, – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.