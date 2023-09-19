Україна виплатила понад ₴90 млн державної допомоги полоненим

Міністерство реінтеграції продовжує надавати фінансову підтримку в інтересах осіб, які були позбавлені свободи через збройну агресію проти України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

В Україні продовжуються виплати державної грошової допомоги в інтересах осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тис. гривень.

Лише за серпень Мінреінтеграції перерахувало понад 90 мільйонів гривень на виплату державної допомоги полоненим та спрямувало 29 млн гривень на банківські рахунки звільненим з російського полону.

Крім того, минулого місяця Мінреінтеграції здійснило виплату щорічної державної грошової допомоги сім’ям полонених на загальну суму 62 млн гривень.

Зазначається, що за 8 місяців поточного року Мінреінтеграції виплатило звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених державної допомоги на загальну суму понад 228 млн гривень.