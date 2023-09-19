Україна накопичила достатньо газу для проходження зими

Станом на 19 вересня загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів, необхідних для проходження Україною опалювального сезону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка — важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни”, — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше у Нафтогазі заявили, що принаймні до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення України залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

22 вересня уряд схвалив рішення забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

12 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію: