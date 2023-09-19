Верховний Суд повернув садибу Терещенків у власність Києва

Велика Палата Верховного Суду України повернула будинок Терещенків на бульварі Шевченка територіальній громаді Києва. ВС скасував рішення судів першої інстанції й апеляції та задовольнив вимогу прокурора.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Окрім того, Верховний Суд виніс окрему “ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини” та, за словами Семенової, зобов’язав Київську міську раду усунути попередні порушення. Це позитивно вплине на правозастосування загалом, адже ухвалу будуть враховувати під час розгляду аналогічних справ.

Рішення на користь київської громади привітала депутатка Київради Олена Терещенко. “Мабуть, ми вперше за довгі роки відчули що є справедливий Суд і є надія на верховенство права у нашій державі!” — говорить вона. Олена була присутня на фінальному засіданні і вважає, що рішення Верховного Суду “є ключовим у подальшій боротьбі за порятунок та збереження культурної спадщини”.

“Сьогодні Велика Палата повністю переглянула судову практику (а вона була зовсім не на користь збереження пам’яток)”, — додає Терещенко.

Як пише Верховний Суд, у 2007 році Головне управління комунальної власності Києва (пізніше — Департамент комунальної власності Києва), “Укрнафта” та КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” уклали інвестиційний договір з реконструкції та реставрації нежитлових будинків — пам’яток архітектури місцевого значення, що розташовані за адресами: бульвар Тараса Шевченка, 34/15 А і бульвар Тараса Шевченка, 34/13 Б-В. Згодом сторони уклали додаткову угоду про можливість набуття інвестором права власності на ці будівлі.