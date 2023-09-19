Обстріл Львова: влучання у промислові склади, є пораненні загиблі

У ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну “шахедами”. У Львові через атаку з-під завалів дістали чоловіка і жінку. Ще один чоловік загинув.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

“Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу “Shahed” з Приморсько-Ахтарська”, – йшлося у повідомленні.

Тривога поширювалась із сходу на захід – від Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини через Кіровоградську, Одеську, Вінницьку, Житомирську та Миколаївську області і до західних областей. Також кілька разів була оголошена ракетна небезпека для інших областей.

Робота ППО на Львівщині

О 04:26 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області. Згодом додав: “У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша!”.

Повітряні Сили ЗСУ доповнили, що “ударні БпЛА – в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини”.

Близько 04:50 на Львівщині прогриміли повторні вибухи.

О 05:00 Козицький повідомив про нові вибухи та загрозу нових ударів.

Про загрозу повітряного удару та роботу ППО у місті та області також поінформував мер Львова Андрій Садовий.

Близько 05:10 у Львові було чутно чергову хвилю вибухів. Перед тим представники влади повідомили про нові безпілотники у небі області. О 05:15 у ПС ЗСУ наголосили, що небезпека ще залишається.

Садовий зазначив, що внаслідок удару на території Львова зафіксовано загорання на промисловому складі. Козицький додав, що “у небі над Львівщиною ще є цілі для нашої ППО”.

“Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби”, – доповнив Максим Козицький.

Згодом Садовий зазначив, що з-під завалів дістали чоловіка, а не жінку. Він додав, що оперативні роботи тривають.