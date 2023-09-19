Перша партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну

Перша партія танків Abrams зовсім скоро прибудуть в Україну. Очікується, що їх буде понад десять.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні “Рамштайн” у Німеччині.

У вівторок, 19 вересня, на контактній групі з питань оборони України, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України та надавати допомогу, американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що зовсім скоро перша партія танків вже Abrams прибуде до України.

Також, за словами Остіна, США вважають, що зараз “час не на боці російського диктатора Володимира Путіна”.