Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини

Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, які заборонили імпорт української агропродукції, в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

«Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Розпочаті нами кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини українські експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

«Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС», — підкреслили в Мінекономіки.

15 вересня 2023 року Єврокомісія повідомила, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, викривлення ринку у п’яти державах-членах, які межують з Україною, було усунене.

У зв’язку з цим Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати своє рішення щодо заборони на ввезення товарів з України. Разом з цим Єврокомісія зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах, нагадали в міністерстві.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Тим часом прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Румунія може накласти заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів, якщо країна отримає відповідні запити на експорт.

Він додав, що чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Чолаку зазначив, що Єврокомісія попросила ввести систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. За його словами, Шмигаль дотримувався тієї ж позиції, заявивши, що все одно буде потрібен дуже суворий контроль.

Лише Болгарія, яка входила до п’ятірки країн, що заборонили імпорт українських сільгосптоварів, зняла заборону. Причому, зробила це рішенням парламенту.