Сучасний Театр AKTERSTVO запрошує на філософську хореографічну виставу “The Door” у Pochayna Event Hall

28 вересня о 19.00 у Pochayna Event Hall пройде пластична вистава “The Door” від режисерки Люсі Пономаренко

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

«Безліч країн, міст, вулиць, будинків, коридорів, квартир та дверей.

За кожними дверима, людина. За кожною – кожен. А за кожним – кожна…»

“The Door” – це вистава, де актори грають не тільки персонажів, а й майстерно виконують роль декорацій. Актори грають завуальовані тексти, що відгукнуться в серці глядача щирою посмішкою або сльозою. Кожна сцена вистави впізнавана та проста, як двері, але непроста, як людські відносини.

“The Door” – вистава, створена режисеркою Люсею Пономаренко у своєму оригінальному стилі: тут метафоричні тексти, у поєднанні з чуттєвою пластикою, щирими емоціями та переживаннями акторів, передають всю суть відносин між чоловіком та жінкою.

Ідея вистави виникла, коли якось гуляючи по Одесі, режисерка побачила старі незвичайні двері, і відчула скриті за ними безліч історій.

На виставі “The Door” глядачі зможуть і посміятися і поплакати, впізнаючи ці історії, згадуючи в них себе, своїх знайомих чи сусідів по будинку. На сцені розіграють безліч сценаріїв, що виникають між чоловіком та жінкою, де двері стають перепоною їх стосунків або символом захисту сім‘ї.

Чоловіки намагаються завжди зрозуміти жінок, а жінки – чоловіків. Впираючись у двері, дуже часто вони не чують один одного і кожен існує зі своєю правдою…

Сценарій та режисура – Люся Пономаренко

Переклад – Олена Шамріна

Хореограф – Лідія Шрамко

Музичне оформлення – Ігор Мельник, Сергій Підкаура

Актори:

Євген Лебедєв, Роман М’ягких, Борис Савенко, Олексій Павленко, Віктор Єфіменко, Богдан Брусник, Вероніка Стрельцова, Юлія Голданова, Олена Шамріна, Аліна Охріменко, Наталя Баліцька.

Тривалість вистави – 90 хвилин

Дата: 28.09.23

Час: 19:00

Місце: POCHAYNA Event Hall, проспект Степана Бандери, 23, 3 поверх ТЦ GORODOK Gallery, зал – AKTORSTVO

Квитки: http://surl.li/ldkrh