Туреччина купує вугілля з окупованого Донбасу

Згідно з даними російської митниці, цього року до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля, видобуте на тимчасово окупованих рф територіях України, на щонайменше $14,3 млн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Page.

З лютого по липень було відвантажено понад 160 000 тонн вугілля

Згідно з даними, з лютого по липень 2023 року близько 160 400 тонн вугілля з анексованих Донецької та Луганської областей України прибуло до Туреччини. Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили, що вони відправляли вугілля з двох регіонів до Туреччини протягом цього періоду.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з росією чи контрольованими москвою районами України. Вашингтон застеріг компанії не допомагати росії вести війну проти України та не обходити санкції.

Член НАТО визнає територіальну цілісність України

Відколи москва почала повномасштабне вторгнення, Туреччина – член НАТО, яка підтримує зусилля Києва дати відсіч росії, – неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара зіграла ключову роль у посередництві угоди між воюючими країнами, яка дозволила експорт українського зерна через Чорне море, яка наразі втратила чинність.

Дані постачальника показали, що вугілля від щонайменше 10 виробників відправлялося до Туреччини в період з лютого по липень. Цифри показали, що Туреччина була найбільшим пунктом експорту вугілля з тимчасово окупованих регіонів, на яку припадало 95% поставок за цей період.

Туреччина, великий споживач і імпортер вугілля, протидіє світовій тенденції, збільшуючи частку вугілля у виробництві електроенергії. У першому півріччі цього року вона виробив 31,5 млн мегават-годин (МВт-год) електроенергії з імпортованого вугілля, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2022 року, свідчать офіційні дані.

Продавці вугілля зареєстровані в росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними митниці, покупцями були компанії, зареєстровані в Гонконзі, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз і Британські Віргінські острови. Турецьких компаній у списку не було.

Хто покупець — невідомо

Експерти Reuters не змогли знайти контакти покупців і визначити, хто був кінцевим бенефіціаром.

Хоча дані комерційної торгівлі не дають повної картини того, як експортувалося вугілля, вони показали, що частина йшла через Ростов, а частина через чорноморський порт Новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом.

Туреччина не обмежена санкціями

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення росії в Україну, забороняють імпорт США з так званих ДНР та ЛНР або експорт до них. Через два дні Європейський Союз оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

У Туреччині немає таких обмежень. Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній, у тому числі з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують москву у її війні проти України.

«Нам відомі повідомлення про подібну торгівлю, але ми не можемо коментувати ваші конкретні висновки. Ми ненавидимо будь-які спроби росії нажитися на розкраданні природних ресурсів України. Природні ресурси України належать народу України», — сказав речник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про поставки до Туреччини.