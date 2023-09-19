У Львів згоріло 300 тонн гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

У ніч на 19 вересня російські війська влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги, що згоріла до тла.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

“Внаслідок пожежі, яка сталася після вибуху “Шахеда”, згоріло практично все, що було на складі. Тобто більше ніж 15 фур гуманітарної допомоги… Дякувати Богу, на нашому складі не було жертв, але на складі поруч є, на жаль, одна людська жертва”. Серед гуманітарної допомоги були речі, взуття, їжа і генератори, отримані в тому числі з Ватикану – зазначив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едвард Кава.

У “Карітас-Спес Україна” зазначили, що остаточну суму збитків зможуть підрахувати пізніше, оскільки зараз на місці події працюють спецслужби.

Вже відомо, що знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом.

За словами представників Львівської архиєпархії, у віданні якої перебуває склад, на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Зазначається, що зі складу вдалося врятувати транспортні засоби з гумвантажем.