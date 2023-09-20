НАЗК планує запровадити «Освітній навігатор» в усіх школах

Національне агентство з питань запобігання корупції має намір поступово запровадити проєкт «Освітній навігатор», який нині запускається у 5 навчальних закладах, в усіх школах України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

«Саме у межах співпраці нашої по меморандуму з Державною службою якості освіти плануємо і пілотувати, й впроваджувати у подальшому «Освітній навігатор» в усі школи України. Зараз він починає пілотуватися у п’ятьох школах, але, звісно, має перейти у стадію робочої нормальної історії у школах. Ми сподіваємося, що цей продукт дійсно допоможе нашим дітям не тільки чути слово «доброчесність», а взагалі сприяти цей ціннісний каркас і стати нашим новим майбутнім», – сказала керівниця Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції Ірина Чаговець сказала під час Форуму якості освіти, який проходить у Києві.

За її словами, загалом це важливий системний інструмент підвищення прозорості та доброчесності освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. Він передбачає розробку алгоритмів для директорів шкіл, які дозволять формувати діяльність закладу освіти на засадах доброчесності, прозорості та відкритості. Їх буде розроблено за п’ятьма напрямами: освітнє лідерство (управління процесами), спроможна педагогічна спільнота, прозорий документообіг та вільний доступ до інформації, управління фінансами, взаємодія учасників освітнього процесу.

Нагадаємо, 31 серпня НАЗК і Держслужба якості освіти уклали Меморандум про співробітництво, який дозволить проводити спільні інформаційно-просвітницькі заходи, розробляти матеріали для закладів освіти та впроваджувати інструменти доброчесності в роботу освітян.

Співпраця НАЗК та ДСЯО спрямована на реалізацію «Освітнього навігатора».