У Нью-Йорку Глава держави зустрівся з Президентом Європейської ради

Під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

Лідери обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС.

Глава держави поінформував Президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. У цьому контексті сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру.