Підручники з історії України отримають оновлення до нового навчального року – Лісовий

За два тижні вчителям нададуть методичні матеріали, щоб вони могли розповідати учням про війну. А до початку наступного навчального року планується оновлення підручників з історії України, в які включать розділ про поточні воєнні події.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Маємо три важливі завдання у підходах до викладання новітньої історії України. Перше – це методичні матеріали для вчителів, які будуть підготовлені уже за два тижні. Друге – це підручник з історії, у який потрібно вносити зміни про нинішню війну. І третій аспект – це перегляд загалом підходу до викладання історії в школах”, – сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він зауважив, що для реалізації цих трьох завдань потрібно різні часові ресурси.

“Уже за два тижні ми будемо мати пакет методичних матеріалів для вчителів. Як розповідати про війну дітям різних вікових категорій, як пояснювати події і які історичні події треба висвітлювати. Тобто методички мають бути підготовлені за кілька тижнів, а підручники зі змінами – максимум до 1 вересня 2024 року”, – зазначив міністр.

І третій аспект, зауважив він, – це перегляд загалом підходу до викладання історії в школах. “На думку експертів, викладання історії в школі повинно іти за іншими принципами. Це має бути наративне викладання і осмислене сприйняття історії, воно має спонукати до осмисленого сприйняття історичних подій. І на реалізацію цього завдання потрібно значно більше часу”, – пояснив Лісовий.

Нагадаємо, місяць тому у Москві показали нові підручники з історії, в яких повністю переписали розділи, починаючи з 1970-х років, а також додали новий – про війну в Україні, яку традиційно називають “спеціальною військовою операцією”.