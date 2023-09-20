Британія має намір передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів

Великобританія доставила Україні вже понад 300 000 артилерійських снарядів і планує надати ще десятки тисяч таких снарядів до кінця поточного року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту, коли ми наближаємося до зими, ми також визначили, як Сполучене Королівство просуватиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною та дальніми ударами, а також навчання», – сказав міністр оборони Грант Шеппс.

Міністр оборони окреслив пріоритетні сфери підтримки в найближчі місяці, включаючи протиповітряну оборону для захисту критично важливої національної інфраструктури України взимку, додаткові артилерійські боєприпаси.

На сьогодні Велика Британія поставила понад 12 000 одиниць протитанкової зброї, 300 000 артилерійських боєприпасів, тисячі ракет протиповітряної оборони, самохідну артилерію та понад 200 000 одиниць нелетального обладнання, включаючи одяг для екстремальних холодів.