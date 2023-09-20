Привітання з Всесвітнім днем миру 2023: картинки та вірші

Міжнародний день миру відзначається щорічно 21 вересня. Міжнародний день миру був заснований ООН для того, щоб підкреслити важливість миру між усіма країнами і безглуздість воєн.

Привітання з Всесвітнім днем миру 2023

***

Над світом мир, як арка золота,

З кінця в кінець поблискує дугою!

Розправившися з силою лихою,

Співай пісні, веселі сій жита!

На цілий світ народнії уста

Промовили: кінець тяжкому бою!

І ми йдемо зеленою тропою

Туди, де сяє всіх віків мета.

О, праці й поту ми не боїмося!

Хай час і труд побілять нам волосся,

Ми юності нікому не здамо!

Над світом мир – і лиш добро!

Привітання з Всесвітнім днем миру 2023

***

Миру – мир – співають усі діти світу,

Ні війні, а світу – тільки так!

Нехай же буде мир в будь-якій квартирі,

А війни не буде ніколи!

Ми за мир, за радість і спілкування,

За любов і дружбу, і добро,

За улюблених рук дотик,

Летний дождь і сонечка тепло!

Ми бажаємо радості і щастя,

Краси, єдності, доброти,

Щоб, незважаючи на всі негоди,

Захистити свій світ готовий був ти!

***

Вітаю тебе з Міжнародним днем ​​миру! У цей день бажаю тобі не чути про війни, теракти, вбивства! Нехай, хоча б одну добу, ми поживемо в мирі та злагоді! Нехай в цей день стрілянина буде чутна тільки в тирі! Може статися диво – і земляни одумаються, і більше ніхто і ніколи не буде убитий, а війни припиняться назавжди!

***

Сьогодні свято миру! Не потрібно нам війни.

За мир проголосуємо давайте разом ми!

Нехай люди не воюють, а тільки дружать все.

І буде багато щастя на радісною Землі!

Поспішаю я вас привітати, надії побажати,

Жити яскраво і красиво, любити і процвітати,

Ночами бачити зірки, а вдень лише сонця світло.

І знати, що все прекрасно, що воєн в помині немає!

***

Вітаю всіх з Міжнародним днем ​​миру! Бажаю вам мирного неба над головою, зеленої трави під ногами! Нехай в цей день всі ми станемо добрішими один до одного, забудемо про минулі образи, відмовимося від думки про відплату! Побажаємо собі примиритися не тільки з ворогами, але і зі своєю совістю! Миру вам і спокою!

***

Міжнародний день миру! —

Який широкий цей день,

Душа співає і веселиться,

І немов діамант гарний —

Вона від радості іскриться!

Хай мир у всьому світі буде завжди,

Щоб минули всі біди і навіть війна.

Я піднімаю тост за всю доброту

І за людську теплоту!

***

Мир і злагода так важливі в цьому світі!

Нехай добро буде в кожній родині,

У кожному будинку, в кожній квартирі,

У різних країнах: «немає» скажімо війні!

Нехай не будуть настільки грубими люди,

Нехай один одному дарують все світло!

І тоді на планеті мир буде,

Ми врятуємо нашу Землю від бід!

***

Бажаю всім я тільки в світі жити,

Щасливих діточок ростити.

Щоб небо чисто і блакитне,

І сонечко світило золоті.

Живіть люди ви завжди в добро,

І не давайте вибухне же війні.

Я шлю свій мирний поздравок,

Його вам принесе наш голубок.

***

День миру відзначаємо нині,

Нехай більше не воєн.

Нехай не втрачає сина мама,

Дружина не стане нехай вдовою.

Нехай буде дружба на планеті.

Нехай не ллється більше кров,

Нехай сміються тільки діти,

Всесвіту править нехай любов.

Скласти прошу я вас орудья,

Любити і вірити від душі.

Нехай голуб миру вгору взметнется,

І біль втрати розтрощить.

***

У Міжнародний день миру бажаю, щоб навіть тінь зла не торкнулася ваших будинків, над головою синіло мирне небо, всі неприємності розв’язалися! Побажайте один одному добра, обійміться! Нехай наш світ стане добрішим і чистішим! Бажаю вам здоров’я, довгого і щасливого життя, успіхів у всьому і благополуччя на довгі – довгі роки!

***

Всією сім’єю посиденьки

І в кіно вечорами,

Щастя більшого, напевно,

І не потрібно в житті нам.

Нехай не рвуться бомби,

Смерті списки щоб зникли.

Кожен точно знає –

Світ жити повинен в світі.

Мудрість і терпимість

У серці зберігши,

Кожен повинен пам’ятати,

Світові потрібен мир!

***

День миру – це свято всієї Землі,

Щоб люди згоди прийшли:

Війна – це жахливий порок,

Про це повідомляє поздравок.

Коли-небудь настане тиша,

І слово це страшне – «війна»

Лише на сторінках буде словників!

***

Нехай голуб над світом літає

і квіти на кордонах цвітуть,

На землі весь народ запалює

Миру спільний салют!

З цим днем ​​ми привітаємо сьогодні,

Побажаємо вам миру і щастя,

Щоб війна залишалася безплідною

І пройшли стороною все негоди!

Побажаємо ми мирному небі

Залишатися таким же – без дірок!

І полях золотитися від хліба,

На землі нехай спочивати світ!

***

Всю планету вітаю з Міжнародним днем ​​миру! Милі, хороші земляни! За що нам віднімати один у одного дорогоцінні життя! У нас немає нічого дорожчого цього! Бажаю всім нам перестати бажати зла, мстити один одному! Нехай цей осінній день стане початком нашої спільної мирної, щасливою, а, головне, доброго життя на Землі!

***

Буде мир на всій планеті –

Спатимуть спокійно діти,

Старим спокійно буде,

Будуть радіти люди!

Бережіть мир, чоловіки,

Чи не бийтеся без причини,

Ви один в одного не стріляйте,

Краще світом все вирішуйте!

Ми День миру відзначаємо,

Всіх сьогодні вітаємо,

І бажаємо в світі жити,

Всіх прощати, і всіх любити!

***