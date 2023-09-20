Повернути сяйво життя військовим: запуск благодійної серії свічок “Сміливі сяяти”

Українські бізнеси продовжують об’єднуватись задля спільної перемоги. Комунікаційна агенція Svitlo та майстерня Турбота створили лімітовану серію свічок “Сміливі сяяти”. 100% прибутку бізнеси перерахують на реабілітацію військових до благодійного фонду “Інші”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

“Нині кожен українець виробив звичку донатити. Це чудово, адже так ми підтримуємо військових у нелегкій боротьбі з агресором. Мені як засновниці комунікаційної агенції від початку повномасштабного вторгнення хотілося примножити допомогу на потреби ЗСУ та створити продукт, що подарує цивільним позитивні емоції, а військовим – фізичне та психологічне відновлення”, – коментує засновниця Svitlo Поліна Ковальова.

Ідея створити благодійну серію свічок у власників бізнесу з’явилась під час масованих обстрілів України та блекаутів. Тоді міста були занурені у пітьму, однак за темрявою у вікнах будівель завжди горіло світло надії.

Серія свічок “Сміливі сяяти” – це уособлення кожного українця, який, попри всі труднощі життя під час повномасштабної війни, продовжує вірити у краще. Свічки поєднують три аромати – цукор, ваніль та кава з молоком.

“Аромат свічки притаманний рутині воєнних часів. Люди підвішують каву захисникам; п’ють каву після складних і голосних ночей, коли не виспалися. Нам було важливо створити продукт, який доповнить український контекст”, – додає співзасновник Турботи Назарій Панькевич.

Колекція матиме ліміт – 80 свічок. 100% від продажу бізнеси спрямують на реабілітацію військових до благодійного фонду “Інші”. Долучитись до відновлення захисників та придбати свічку можна на сайті бренду, у соціальних мережах та в офлайн-шоурумах: Всі.Свої, OctoTower, Комірка, Котилася Торба (Житомир), Emoji (Львів), Theroom Showroom (Миколаїв), Trickyfox (Харків).