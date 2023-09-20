ВР ухвалила Закон про відновлення е-декларування з пропозиціями Президента

20 вересня Верховна Рада затвердила президентське вето та внесла корективи до Закону (проєкту № 9534) «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури подання декларацій осіб, уповноважених на виконання державних або місцевих функцій, у період воєнного стану».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Згідно з документом в Україні не лише поновлюють обов’язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а і відкривають реєстр цих декларацій.

«Електронне декларування – один з інструментів боротьби з корупцією, але за умови, якщо реєстр декларацій відкритий, публічний. Минулого разу не всі депутати підтримали необхідну для цього правку. […] Якби Президент Володимир Зеленський не ветував цей закон, реєстри залишилися б закритими ще на один рік, а це неприпустимо. Тож цього разу депутати зуміли скласти цей іспит», – зазначила Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

За її словами, цього разу за поновлення е-декларування і негайне відкриття реєстру декларацій проголосував 341 депутат.