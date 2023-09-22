Документальна драма про Василя Стуса вийшла на Takflix

Документальна драма про Василя Стуса під назвою «Ваш Василь» вийшла на Takflix.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Це спогад про життя українського поета, який хотів займатися літературою, а не політикою, а також про «покоління, яке змушене було стати дисидентами» від режисерів Світлани Рудюк й Олександра Авшарова. Героями фільму є син Василя Стуса Дмитро, його сестра Марія, Іван Драч, Левко Лук’яненко й Василь Овсієнко, який сидів зі Стусом в одній камері.

У фільмі використали уривки з віршів і листів поета, матеріали слідчих справ й архівні кадри, зокрема згадують про показ «Тіней забутих предків» у кінотеатрі «Україна» (1965 рік), де відбувся перший в Україні публічний протест інтелігенції проти політичний репресій у постсталінський період.

Композитором фільму став Степан Бурбан («Паліндром»), який поклав на музику поезію Стуса.

Стрічку можна переглянути з англійськими субтитрами. 10% з кожного квитка Takflix передасть благодійному фонду «Повернись живим», а 50% – авторам кіно.