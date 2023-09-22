Окупанти атакували Кременчук: є жертва та 15 постраждалих

У Кременчуці, 22 вересня, сталася атака з боку російських сил, що призвела до численних поранених з них – одна дитина. Також відомо про щонайменше одну жертву.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Є влучання в цивільну інфраструктуру. Також, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені. Зараз на місці влучання працюють відповідні служби, зазначив Лунін.

Пізніше Лунін повідомив, що станом на 19:16 відомо про одного загиблого та 15 поранених, з них — одна дитина.