ЮНЕСКО організує тренінг для українських музейників зі збереження колекцій

ЮНЕСКО спільно з Інститутом збереження Ґетті та ініціативою Смітсонівського музею організовує навчальний курс для українських фахівців у галузі музейної справи, спрямований на захист культурних цінностей в умовах війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

“Тренінг має на меті забезпечити менеджерів колекцій та музейних реставраторів необхідними навичками, знаннями та стратегіями задля збереження колекцій та ефективного захисту культурних цінностей в умовах війни, що триває”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання буде зосереджено на впровадженні стабілізаційних заходів, плануванні на випадок надзвичайних ситуацій та оцінці ризиків для пом’якшення впливу війни на культурну спадщину.

Для участі в тренінгу необхідно заповнити онлайн-форму не пізніше 27 вересня.