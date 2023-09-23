Україна і Канада розширили угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п’ятницю, 22 вересня, прийняли нову версію Угоди про вільну торгівлю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що до розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг. Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю.

Окрім того, у присутності Зеленського та Трюдо було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС.