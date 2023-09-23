В Одесі створили мапу пам’яток культури, пошкоджених росіянами

В Одесі створено мапу пошкоджених об’єктів культурної спадщини, що зазнали пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів з боку росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в Одеській міськраді.

20 та 23 липня, а також 14 серпня 2023 року під час ракетних атак російської федерації по Одесі на об’єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Історичний центр Одеси» пошкоджень зазнали 87 будівель, що мають статус пам’яток архітектури, культури та історії. У цих будинках розміщувалися музеї, музична школа, дитячий садок, науковий центр, аматорський театр, квартири мирних громадян. Одна з ракет вразила містобудівну домінанту історичного центру – Спасо-Преображенський собор.

Також через вибухову хвилю завдано шкоду декільком десяткам кварталів історичної житлової забудови – як на території об’єкта всесвітньої спадщини, так і в його буферній зоні.